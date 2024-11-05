"Путин в липкой ситуации": бойцы КНДР получили доступ к сайтам для взрослых

Пользователи сети уже предложили нанять корейских "онлифанщиц", чтобы повлиять на солдат Кима

Войска Северной Кореи, которые прибыли в Россию, могли столкнуться с еще одним вызовом, кроме украинских обстрелов. Речь идет о доступе к безлимитному, неограниченному интернету и сайтам для взрослых.

Об этом сообщил журналист Financial Times Гидеон Рахман в соцсети X. По его словам, эти бойцы никогда не имели возможности пользоваться беспрепятственным доступом к сети.

По его словам, теперь военные КНДР безостановочно просматривают порнографические материалы.

Пользователи сети оценили иронию ситуации и уже начали шутить по этому поводу, а некоторые предложили завербовать моделей для взрослых, чтобы повлиять на неокрепшую психику северокорейских бойцов:

"Что будет, когда тысячи закаленных в боях солдат вернутся домой после того, как смогли познать хотя бы малейший уровень свободы?"

"Мы видим множество просмотров для этой странной нишевой категории видео, где двушка просто гуляет по продуктовому магазину, видит забитые полки, а потом возвращается домой и съедает огромную порцию еды"

"Я работал в широкополосного кабельного провайдера. В ту минуту, когда люди получают быстрый интернет они сразу начинают смотреть порнографию без остановок"

"Нужны говорящие на корейском "онлифанщицы", чтобы рассказать им о том, как сбежать со службы или как они могут быть расценены как герои, если разрушат российскую армию изнутри"

"Похоже, что пути оказался в липкой (непростой) ситуации"

"Северные корейцы провалили "ноябрь без оргазма". Это должно быть в заглавиях"

Как сообщалось ранее, в Сеуле сообщили, что большинство северокорейских солдат в России являются молодыми людьми немного старше 20 лет. Некоторые из них не достигли 20 лет и по южнокорейским меркам считаются несовершеннолетними.