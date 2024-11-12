Могут ли мобилизовать мужчину с плохим зрением или слухом

Основанием для освобождения от призыва могут стать конъюнктивы

В Украине граждан, имеющих серьезные заболевания, исключают из воинского учета. В противном случае по состоянию здоровья дают отсрочку от мобилизации.

В приказе Министерства обороны №262 указан список заболеваний, с которыми не мобилизуют. В частности, в этот перечень входят болезни глаз и ушей.

Из воинского учета исключают лиц со следующими диагнозами:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим понижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Также не подлежат призыву с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

Следует отметить, что подтвердить состояние здоровья военнообязанный должен на военно-врачебной комиссии и по ее заключению уже будет решен его статус.

Напоминаем, не подлежат призыву мужчины, имеющие серьезные заболевания мочеполовой системы. ВВК исключает из воинского учета мужчин, у которых диагностированы патологии, препятствующие прохождению военной службы, а именно:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями позвоночника не мобилизуют. Сколиоз, остеохондроз, кифоз и лордоз и другие диагнозы могут стать основанием для исключения из воинского учета.