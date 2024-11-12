Чи можуть мобілізувати чоловіка з поганим зором чи слухом

Підставою для звільнення від призову можуть стати кон'юнктиви

В Україні громадян, які мають серйозні захворювання виключають з військового обліку. В іншому випадку за станом здоров'я дають відстрочку від мобілізації.

У наказі Міністерства оборони № 262 зазначений список захворювання, з якими не мобілізують. Зокрема, до цього переліку входять хвороби очей та вух.

З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

хвороби склоподібного тіла й очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більш як 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Також не підлягають призову з повною глухотою на обидва вуха та глухонімотою.

Варто зазначити, що підтвердити стан здоров'я військовозобов'язаний має на військово-лікарській комісії та за її висновком вже буде вирішено його статус.

Нагадуємо, не підлягають призову чоловіки, які мають серйозні захворювання сечостатевої системи. ВЛК виключає з військового обліку чоловіків, у яких діагностовано патології, що перешкоджають проходженню військової служби, а саме:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами хребта не мобілізують. Сколіоз, остеохондроз, кіфоз і лордоз та інші діагнози можуть стати підставою для виключення з військового обліку.