Чи можуть мобілізувати чоловіка з поганим зором чи слухом
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Підставою для звільнення від призову можуть стати кон'юнктиви
В Україні громадян, які мають серйозні захворювання виключають з військового обліку. В іншому випадку за станом здоров'я дають відстрочку від мобілізації.
У наказі Міністерства оборони № 262 зазначений список захворювання, з якими не мобілізують. Зокрема, до цього переліку входять хвороби очей та вух.
З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:
- виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
- виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;
- хвороби склоподібного тіла й очного яблука;
- неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва і зорових шляхів;
- відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
- всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
- стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;
- короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більш як 6,0 дптр;
- гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.
Також не підлягають призову з повною глухотою на обидва вуха та глухонімотою.
Варто зазначити, що підтвердити стан здоров'я військовозобов'язаний має на військово-лікарській комісії та за її висновком вже буде вирішено його статус.
Нагадуємо, не підлягають призову чоловіки, які мають серйозні захворювання сечостатевої системи. ВЛК виключає з військового обліку чоловіків, у яких діагностовано патології, що перешкоджають проходженню військової служби, а саме:
- ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;
- хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках), кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;
- хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами хребта не мобілізують. Сколіоз, остеохондроз, кіфоз і лордоз та інші діагнози можуть стати підставою для виключення з військового обліку.