С какими болезнями почек не берут в армию: список диагнозов
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С некоторыми заболеваниями исключают из учета
В Украине идет мобилизация, однако существуют категории мужчин, имеющих право на отсрочку из-за состояния здоровья. В частности, серьезные заболевания мочеполовой системы могут послужить основанием для освобождения от военной службы.
Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. Мужчины с больными почками могут получить отсрочку или будут исключены из военного учета.
Так, военно-врачебная комиссия исключает из учета граждан, у которых диагностированы патологии, препятствующие прохождению военной службы, а именно:
- почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;
- болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках), киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.
Это касается не только мужчин, но и военнообязанных женщин, которых также могут исключить из военного учета при наличии серьезных заболеваний органов малого таза, в частности:
- воспалительные болезни органов малого таза со значительными нарушениями функций – сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы;
- невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций — эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.
Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Только наличие такого подтверждения позволит освободиться от военной службы.
Напоминаем, что непригодными к военной службе могут быть мужчины, страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы. В частности:
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;
- гипертонической болезнью III стадии
Кроме того, отсрочку от призыва получают мужчины, перенесшие инсульт или инфаркт. Также не подлежат призыву граждане с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.
Ранее "Телеграф" писал, берут ли в армию с лишним весом. Список болезней, с которыми не мобилизуют.