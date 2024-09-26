С какими болезнями почек не берут в армию: список диагнозов

С некоторыми заболеваниями исключают из учета

В Украине идет мобилизация, однако существуют категории мужчин, имеющих право на отсрочку из-за состояния здоровья. В частности, серьезные заболевания мочеполовой системы могут послужить основанием для освобождения от военной службы.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. Мужчины с больными почками могут получить отсрочку или будут исключены из военного учета.

Так, военно-врачебная комиссия исключает из учета граждан, у которых диагностированы патологии, препятствующие прохождению военной службы, а именно:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Это касается не только мужчин, но и военнообязанных женщин, которых также могут исключить из военного учета при наличии серьезных заболеваний органов малого таза, в частности:

воспалительные болезни органов малого таза со значительными нарушениями функций – сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы;

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций — эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.

Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Только наличие такого подтверждения позволит освободиться от военной службы.

Напоминаем, что непригодными к военной службе могут быть мужчины, страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы. В частности:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Кроме того, отсрочку от призыва получают мужчины, перенесшие инсульт или инфаркт. Также не подлежат призыву граждане с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов , если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли в армию с лишним весом. Список болезней, с которыми не мобилизуют.