Могут ли мобилизовать без зубов: болезни, с которыми служат в тылу
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Призвать могут с язвой желудка с умеренными нарушениями функций
Обновленное законодательство о мобилизации в Украине изменило процедуру определения пригодности к военной службе. В частности, военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", должны пройти повторное медицинское обследование для пересмотра их категории годности.
Также Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, с которыми граждане могут быть мобилизованы. Этот список регламентируется приказом №262.
Заболевания, с которыми мужчин признают пригодными к мобилизации:
- отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;
- отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;
- отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;
- отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;
- множественный осложненный кариес зубов;
- пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;
- челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.
Также подлежат призыву мужчины, у которых:
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – с незначительными нарушениями функций;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;
- грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости – с умеренными и незначительными нарушениями функций.
Отмечено также, что мужчины с некоторыми заболеваниями могут быть признаны годными для службы в воинских частях тылового обеспечения, логистики, связи и охраны. К этой категории относятся лица из:
- челюстно-лицевыми аномалиями, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций;
- язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с умеренными нарушениями функций;
- болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;
- болезнями печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.
Напоминаем, что согласно новому Расписанию болезней, состояний и физических недостатков, ранее считавшихся непригодными для службы, теперь могут служить основанием для мобилизации.
Перечень инфекционных и паразитарных болезней, с которыми мужчины могут мобилизовать:
- остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;
- хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;
- болезнь, обусловленную ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией.
Военно-врачебная комиссия признает пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, медицинских подразделениях и т.д. лиц, которым установлены следующие диагнозы:
- клинически излеченный туберкулез;
- хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций;
- болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с сахарным диабетом. Не подлежат призыву мужчины с серьезными заболеваниями эндокринной системы и нарушением питания, метаболизма.