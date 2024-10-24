Могут ли мобилизовать без зубов: болезни, с которыми служат в тылу

Призвать могут с язвой желудка с умеренными нарушениями функций

Обновленное законодательство о мобилизации в Украине изменило процедуру определения пригодности к военной службе. В частности, военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", должны пройти повторное медицинское обследование для пересмотра их категории годности.

Также Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, с которыми граждане могут быть мобилизованы. Этот список регламентируется приказом №262.

Заболевания, с которыми мужчин признают пригодными к мобилизации:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;

множественный осложненный кариес зубов;

пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Также подлежат призыву мужчины, у которых:

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – с незначительными нарушениями функций;

функций; болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;

грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Отмечено также, что мужчины с некоторыми заболеваниями могут быть признаны годными для службы в воинских частях тылового обеспечения, логистики, связи и охраны . К этой категории относятся лица из:

челюстно-лицевыми аномалиями, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций;

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с умеренными нарушениями функций;

болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;

болезнями печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.

Напоминаем, что согласно новому Расписанию болезней, состояний и физических недостатков, ранее считавшихся непригодными для службы, теперь могут служить основанием для мобилизации.

Перечень инфекционных и паразитарных болезней, с которыми мужчины могут мобилизовать:

остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;

разных локализаций; хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;

или без нарушения функции; болезнь, обусловленную ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией.

Военно-врачебная комиссия признает пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, медицинских подразделениях и т.д. лиц, которым установлены следующие диагнозы:

клинически излеченный туберкулез ;

; хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций ;

; болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с сахарным диабетом. Не подлежат призыву мужчины с серьезными заболеваниями эндокринной системы и нарушением питания, метаболизма.