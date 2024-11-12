Отключения света возвращаются в Украину: кого это коснется

Обычные украинцы эффекта пока не почувствуют

В Украину возвращаются отключения электричества. Но пока это коснется лишь бизнеса и промышленности.

Об этом сообщил журналист "Экономической правды" Николай Топалов в своем telegram-канале. По его словам, отключения планируются на 13 ноября с 7:00 до 20:00.

Он добавил, что будут действовать пять очередей. Для населения отключения вводить не планируют.

Стоит отметить, что согласно объяснениям YASNO, введение пяти или шести очередей отключения обозначает применение экстренных отключений. В этом случае привычные стабильные графики не работают.

В сообщении Укрэнерго от 12 ноября говорится о том, что в Украине замечена тенденция к увеличению расходов электричества, а также к фиксации суточного максимума потребления.

"Напомним, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером – в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности", — сообщали в ведомстве.

Напомним, ранее член наблюдательного совета "Укрэнерго" и советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, почему во время воздушной тревоги отключали свет. Это делалось с целью смягчить последствия российских ударов.