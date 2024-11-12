Відключення світла повертаються в Україну: кого це торкнеться
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Звичайні українці ефекту поки не відчують
В Україну повертаються відключення електрики. Але поки це торкнеться лише бізнесу та промисловості.
Про це повідомив журналіст "Економічної правди" Микола Топалов у своєму telegram-каналі. За його словами, відключення плануються на 13 листопада з 7.00 до 20.00.
Він додав, що діятимуть п’ять черг. Для населення відключення запроваджувати не планують.
Варто зазначити, що згідно з поясненнями YASNO, введення п’яти або шести черг відключення означає застосування екстрених відключень. І тут звичні стабільні графіки не працюють.
У повідомленні Укренерго від 12 листопада йдеться про те, що в Україні помічено тенденцію до збільшення витрат електрики, а також до фіксації добового максимуму споживання.
"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері — в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності", — повідомляли у відомстві.
Нагадаємо, раніше член наглядової ради "Укренерго" та радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко розповів, чому під час повітряної тривоги відключали світло. Це робилося з метою пом’якшити наслідки російських ударів.