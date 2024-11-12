Відключення світла повертаються в Україну: кого це торкнеться

Звичайні українці ефекту поки не відчують

В Україну повертаються відключення електрики. Але поки це торкнеться лише бізнесу та промисловості.

Про це повідомив журналіст "Економічної правди" Микола Топалов у своєму telegram-каналі. За його словами, відключення плануються на 13 листопада з 7.00 до 20.00.

Він додав, що діятимуть п’ять черг. Для населення відключення запроваджувати не планують.

Варто зазначити, що згідно з поясненнями YASNO, введення п’яти або шести черг відключення означає застосування екстрених відключень. І тут звичні стабільні графіки не працюють.

У повідомленні Укренерго від 12 листопада йдеться про те, що в Україні помічено тенденцію до збільшення витрат електрики, а також до фіксації добового максимуму споживання.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері — в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності", — повідомляли у відомстві.

Нагадаємо, раніше член наглядової ради "Укренерго" та радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко розповів, чому під час повітряної тривоги відключали світло. Це робилося з метою пом’якшити наслідки російських ударів.