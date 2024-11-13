Мокрый снег, заморозки и не только: синоптик рассказал о погодных сюрпризах на этой неделе

Дневные температуры не порадуют теплом

В Украине ожидаются значительные погодные изменения. Они принесут ощутимое похолодание и осадки в разных регионах страны.

Как сообщил ведущий синоптик Игорь Кибальчич в комментарии изданию "Телеграф", в ближайшие дни украинцев ожидает нестабильная погода с заметными температурными колебаниями. Детальнее об этом в материале: Когда в Украине стоит ждать +13 градусов

По прогнозу эксперта, 13-14 ноября на территории Украины накроет облачная погода с периодическими прояснениями. Особое внимание следует обратить жителям западных и северных областей, где ожидаются осадки в виде мокрого снега. В других регионах прогнозируется небольшие дожди.

"Ветровая активность будет умеренной – 3-8 метров в секунду, с переменными направлениями. Это не будет представлять угрозы для хозяйственной деятельности и комфорта граждан", – отметил Кибальчич.

Относительно температурного режима синоптик прогнозирует заметные колебания в течение текущей недели. С 13 по 17 ноября ночные температуры будут колебаться от -3 до +4 градусов Цельсия на большей части территории. Исключением станут южные регионы – в Одесской области и в Крыму будет несколько теплее, от +2 до +7 градусов.

Дневные температуры также не порадуют теплом – столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов. Холоднее всего будет в Карпатском регионе и на Закарпатье, где температура будет держаться около нуля.

"Такие показатели укладываются в климатическую норму для данного времени года. Это типичная осенняя погода с постепенным переходом к зимним температурам", – подчеркнул метеоролог.

Так, 13 ноября ночная температура воздуха в отдельных регионах опустится до отметок -3…+4 градуса. На юге страны будет несколько теплее – в Одесской области и Крыму температура будет держаться в пределах +2…+7 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах и на Закарпатье — около нуля градусов днем.

Прогноз погоды на 13 ноября.

14 ноября на западе страны не будет снижаться, возможен небольшой дождь. Днем солнце пригреет до +5 градусов, а ночью -1 градуса. А северные области со столицей осадки не отпустят, в течение дня может срываться снег с дождем. Температура днем будет до +5 градусов, а ночью до 0.

Восточные области также ожидают небольшой мокрый снег, но днем столбик термометра достигнет до +7 градусов, а ночью до +3 градусов. Южные и центральные области осадки минуют, а температура не опустится ниже нуля даже ночью.

Прогноз погоды на 14 ноября.

В пятницу, 15 ноября, синоптики прогнозируют на западе значительные осадки в виде снега и дождей. Термометр днем достигнет отметки +6 градусов, а ночью -1 градус.

Северные области также ожидают мокрый снег и дождь, но днем будет тепло, до +5 градусов. Снег дотянется и до востока страны, где днем воздух прогреется до +6 градусов. А вот южные области ожидает пасмурная погода с небольшим дождем, но без снега.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине заснежит и будет ли зима холодной. Собрали для вас народные приметы.