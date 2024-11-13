С собой самое ценное: как киевляне переживали ракетную атаку России, репортаж из столичной подземки

Киев остается объединенным и готовым быстро реагировать на любые угрозы

Утро среды, 13 ноября, в Киеве началось со взрывов: россияне атаковали столицу баллистикой, крылатыми ракетами и "шахедами". В это время столичная подземка для многих киевлян превратилась во временное убежище. С собой прихватили самое ценное: в объятиях дети и домашние животные. Последние для украинцев такие же члены семьи.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов отправился в одну из станций метро Киева, где скрылись от тревоги жители города: люди с маленькими детьми, подростки, пожилые жители. Предлагаем вашему вниманию репортаж с места событий.

Примечательно, что на фотографиях можно увидеть не только взволнованные лица киевлян, но и спокойное принятие нынешних реалий. Кто-то читает книгу, другие слушают музыку или листают новостные ленты на смартфонах, некоторые успевают во время ожидания общаться и подбадривать друг друга, а кто-то просто спит или, по крайней мере, пытается заснуть в большой толпе взволнованных горожан.

Особенно трогательными стали кадры, где школьники, напуганные сигналом тревоги, бегут к ближайшему укрытию. Ведь россияне неоднократно доказывали, что не имеют ничего святого, неоднократно били ракетами и по больницам, и по школам, и по детским садам.

Несмотря на сложные времена и постоянную опасность Киев остается объединенным и готовым быстро реагировать на любые угрозы. Жители города демонстрируют несгибаемый дух и готовность адаптироваться к вызовам даже в самые напряженные моменты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь: сплошные развалины и безлюдные улицы.