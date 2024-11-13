З собою найцінніше: як кияни переживали ракетну атаку Росії, репортаж із столичної підземки

Київ залишається об'єднаним і готовим швидко реагувати на будь-які загрози

Ранок середи, 13 листопада, у Києві розпочався з вибухів: росіяни атакували столицю балістикою, крилатими ракетами та "шахедами". На цей час столична підземка для багатьох киян перетворилася на тимчасовий прихисток. З собою прихопили найцінніше: в обіймах діти та домашні тварини. Останні для українців такі ж члени родини.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вирушив до однієї зі станцій метро Києва, де сховалися від тривоги жителі міста: люди з маленькими дітьми, підлітки, літні мешканці. Пропонуємо до вашої уваги репортаж з місця подій.

Примітно, що на світлинах можна побачити не лише схвильовані обличчя киян, але й спокійне прийняття реалій сьогодення. Хтось читає книгу, інші слухають музику або гортають стрічки новин на смартфонах, деякі встигають під час очікування спілкуватися та підбадьорювати один одного, а хтось просто спить або, принаймні, намагається заснути у великому натовпі схвильованих містян.

Особливо зворушливими стали кадри, де школярі, сполохані сигналом тривоги, біжать до найближчого укриття. Адже росіяни неодноразово доводили, що не мають нічого святого, неодноразово гатили ракетами і по лікарням, і по школам, і по дитячим садочкам.

Попри складні часи та постійну небезпеку, Київ залишається об'єднаним і готовим швидко реагувати на будь-які загрози. Мешканці міста демонструють незламний дух та готовність адаптуватися до викликів, навіть у найбільш напружені моменти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як зараз виглядає окупований Маріуполь: суцільні руїни та безлюдні вулиці.