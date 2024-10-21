Сплошные развалины и безлюдные улицы: как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь (фото, видео)

Город продолжает приходить в упадок

Прошло уже два с половиной года с момента оккупации Мариуполя российскими войсками. За это время город приходит в упадок все больше.

В местных Telegram-каналах было опубликовано несколько видео и фото, где можно увидеть, как сейчас выглядит Мариуполь. В частности, пустой городской пляж.

Кроме того, на видео изображена улица Азовстальская на левом берегу города. На проезжей части почти отсутствует движение транспорта, а вдоль дороги можно увидеть только разрушенные дома на мусор. Также на улице не видно прохожих.

Также в сети появилось видео строительства на месте Мариупольского драматического театра, который россияне разрушили в 2022 году. На месте украинского культурного памятника возводится совершенно новое здание.

Как известно, во время атаки на театр там прятались сотни мирных жителей. Несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у здания, российские военные сбросили на нее мощные бомбы. Эта трагедия стала одним из самых страшных эпизодов российской агрессии в Украине, унеся много жизней.

Еще сообщается, что оккупанты начали реконструкцию автомобильной дороги из Донецка в Мариуполь. Отмечается, что ее местами расширили, а также уложили новое покрытие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, во что российские войска превратили Угледар Донецкой области перед тем, как оккупировать его.