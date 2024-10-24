Россияне сносят следы своих преступлений

Украинский город Мариуполь уже долгое время находится под оккупацией России, и за этот период многие дома разрушены или снесены. Так, на месте бывших застроек многоэтажками появились пустыри.

Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На кадрах видно, что возле трасс в городе нет домов, одни деревья и пустота.

"Именно так сегодня выглядит Левобережье оккупированного Мариуполя. Мариупольцы выложили видео, где можно увидеть территорию, которая раньше была застроена многоэтажками. Теперь там настоящая пустыня", — пишет он.

По словам Андрющенко, оккупационные власти вместо восстановления или маскировки своих же бомбардировок просто снесли дома. При этом жители города не получили ничего: ни компенсации, ни новых многоэтажек.

Напомним, что с оккупации Мариуполя прошло почти 2,5 года, однако ситуация в городе становится все хуже. И хотя оккупационные власти заявляют, что прилагают усилия к восстановлению города, все не так "радужно", как уверяют коллаборанты.

Ведь россияне отправляют детей из Мариуполя на "воспитание" в военно-патриотические лагеря. Там им прививают любовь к России. Оккупационные власти восстанавливают лишь несколько процентов разрушенных зданий, чтобы было чем в новостных сюжетах хвастаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле сейчас выглядит драмтеатр в Мариуполе, ведь ветер сорвал занавес Кремля.