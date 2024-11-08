Почему мужчина с отсрочкой может получить повестку по почте

В ТЦК объяснили, кто отвечает за рассылку

Военнообязанные граждане могут получить повестки по почте. Встречаются случаи, когда мужчины, имеющие отсрочку или бронь на период мобилизации, тоже могут получить письмо от ТЦК и СП.

Как рассказал адвокат Владимир Кишеня, только за последнюю неделю трое его клиентов с оформленной отсрочкой обратились в ТЦК с повестками, отправленными по почте . Пишет 24 Канал.

По словам юриста, клиенты сначала спросили в военкомате, зачем их вызывали в ТЦК, если у них законная отсрочка.

Мужчинам ответили, что инициатива отправки повесток принадлежит Генеральному штабу , и военкоматы не могут влиять на этот процесс. В то же время в ТЦК попросили военнообязанных пройти военно-врачебную комиссию.

Адвокат отметил, что его клиенты отказались от прохождения ВВК, ссылаясь на законное право на отсрочку. Им объяснили, что в таком случае они могут ждать новых повесток.

"У меня есть два предположения. Первый вариант – повестки присылаются всем. Не разбираясь, у кого есть право на отсрочку, на бронирование. Напечатали 900 тысяч – 900 тысяч отправили. Кто не явился, получил штраф. И дальше, пусть ходят по судах, и доказывают, что они ничего не нарушали", — отмечает Кишеня.

В ТЦК объясняют, что повестки присылаются тем, кто не проходил медицинское освидетельствование более года, даже если у них есть отсрочка.

Напомним, согласно действующим нормам, если военнообязанный имеет отсрочку, то его не могут вызвать на ВВК. Если мужчина только подал заявление, его тоже не могут направить на медкомиссию, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если мужчина не успел подать такое заявление и уже получил повестку, он обязан пройти медосмотр.

Если комиссия отказывает в отсрочке, человека направляют на медкомиссию для определения пригодности к службе.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли забронированным мужчинам проходить ВВК. Информация о броне отображается в приложении "Резерв+", что позволяет работникам избегать лишних проверок.