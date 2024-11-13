В окупованому Криму міст обвалився разом з автівками: деталі інциденту (фото, відео)

Кажуть, нібито міст не витримав ваги вантажівки

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму обвалився автомобільний міст через залізничні колії. Подія сталася у середу, 13 листопада, ввечері. Під час інциденту на мосту перебували вантажний і легковий автомобілі, обидва опинилися у пастці після руйнування споруди.

Надзвичайна подія сталася на автодорозі між селами Смарагдове та Маслове. Про це повідомляють російські ЗМІ

Щодо причини обвалу — представники окупаційної влади кажуть, що нібито конструкція не витримала навантаження вантажного транспорту. Відомо про двох постраждалих, яких місцеві МНСники деблокували з пошкоджених автівок.

Окупаційна влада організувала об'їзний маршрут через населені пункти. За інформацією так званого "Кримавтодору", рух здійснюється за маршрутом Маслове – Завіт-Ленінський – Єрмакове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кримський міст уже розсипається. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що причиною може бути перевантаження споруди. Водночас про те, що Кримський міст потребує термінового ремонту також повідомляв партизанський рух АТЕШ.