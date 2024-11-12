В Крыму начался пожар после "мощного хлопка": есть угроза повторного взрыва (видео)

Черным дымом затянуло небо в округе

Во временно оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. После него в небо поднялись клубы черного дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, инцидент произошел под Симферополем в районе металлобазы. Там на одной из заправок загорелся и взорвался бензовоз.

Пламя от него уже перекинулось и на припаркованные рядом с ним автомобили. Сообщается об угрозе взрыва второго бензовоза — огонь перекинулся на него. На место уже выехали местные спасатели, которые подтвердили факт ЧП. Над местом пожара замечены вертолеты.

Тем временем густой черный дым уже виднеется за сотни метров от места взрыва.

Известно о как минимум одном пострадавшем. Причины пожара пока не установлены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 12 ноября на территории Старооскольского городского округа Белгородской области прогремел взрыв. Беспилотником была атакована нефтебаза.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года был нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов на оккупированной территории Луганской области.