И это не корейцы: в Крыму россияне тренируют еще одну партию иностранцев для войны в Украине (фото)

РФ уже давно привлекает иностранцев к войне против Украины

На территории временно оккупированного Крыма российские военные обучают иностранных наемников. Среди них есть выходцы из африканских стран и Кубы.

Такую информацию обнародовало партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале. В ходе разведки агенты движения выяснили, что наемников обучают на полигоне "Казачий" в Гагаринском районе Севастополя.

Полигон принадлежит 810 бригадам морской пехоты ВС РФ. Партизаны подчеркивают, что периодически фиксируется прибытие военных грузовиков, которые доставляют на полигон людей с внешностью нетипичной для местных жителей.

"Более того, на том же полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из "Юнармии". Рашисты используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов СОУ. Наши агенты продолжают внимательно следить за подобными инцидентами и готовы предоставить всю необходимую информацию для привлечения оккупантов к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным движения "АТЕШ", один из российских военнослужащих провел успешную диверсию. Он уничтожил бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ).