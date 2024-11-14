В каком районе реально купить квартиру в Киеве: обзор актуальных цен на недвижимость

О собственной квартире в столице мечтают многие

В ноябре цены на недвижимость в Киеве продолжают постепенно расти. За последние полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 10%. В то же время цены на вторичку в столице, наоборот, начали немного снижаться и упали в среднем на 2-3%.

Эксперты отмечают, что спрос на рынке столичного жилья несопоставим с довоенным – он меньше на 40-50% и напрямую зависит от уровня безопасности в городе. Также на стоимость квартиры влияет район, количество комнат и уровень комфортабельности самого дома.

"Телеграф" и аналитики портала недвижимости ЛУН рассказывают, какие цены фиксируются на жилье в Киеве в ноябре 2024 года и в каких районах можно найти самые недорогие квартиры.

Стоимость квартир на первичке в Киеве

В ноябре 2024 отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках. На данный момент, за метр квадратный в новом доме просят в среднем 55 000 гривен.

Цены на новое жилье в столице за последние полгода подскочили на внушительных 10%.

Цены на первичке продолжают повышаться

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в "эконом-классе".

К примеру, за метр квадратный в новостройке класса "премиум" придется отдать 128 800 гривен. Метр квадратный в новостройках бизнесс-класса стоит 72 100 гривен, в "комфорте" — 43 000 гривен и в "экономе" — 39 400 гривен.

Средние цены на первичку в столице

Самые дорогие квартиры на первичке традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах столицы.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 104 700 гривен, в Шевченковском районе — 71 300 гривен, в Подольском районе — 56 000 гривен, а в Голосеевском — 55 100 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (41 600 гривен) и Деснянском (40 000 гривен) районах Киева.

Цены в новостройках в разных районах столицы

Стоимость квартир на вторичке в Киеве

Средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве в ноябре 2024 года на вторичном рынке составляет 60 тысяч долларов США. За последние полгода цены упали на 3%.

Однако, судя по ценам в объявлениях с уже проданными квартирами, однушку на вторичке реально купить в столице за 55 тысяч США.

Средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичке

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичке в ноябре продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 124 000 $. В Шевченковском районе на вторичном рынке однокомнатная квартира стоит — 80 000 $, а в Голосеевском 70 100 $.

На вторичном рынке самые "дешевые" однушки продаются в Оболонском (51 000 $), Святошинском (45 000 $) и Деснянском (39 000 $) районах Киева.

Цена однушки на вторичке в разных районах Киева

Стоимость квартиры на вторичке зависит не только от района в котором она расположена, но и оттого, сделан ли в ней ремонт.

К примеру, 1-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 5 — 25 тысяч $ дороже, чем без него.

Сравнение цен с ремонтом и без

Средняя же цена на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке столицы в ноябре 2024 года составляет 94 тысяч долларов США. Стоимость двушек за полгода возросла на 1%.

Эксперты отмечают, что осенью фиксируется огромный спрос именно на двухкомнатные квартиры в Киеве на вторичке.

Судя по ценам в объявлениях об уже проданных квартирах, двушку на вторичке реально купить в столице за 65 000 $.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичке

Самые дорогие двушки на вторичке также традиционно продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Именно здесь наблюдается самое значительное повышение цен.

К примеру, 2-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 188 000 $. В Шевченковском районе Киева двушка на вторичке в ноябре 2024 года стоит — 120 тысяч $, а в Голосеевском — 108 тысяч $.

На вторичном рынке самые доступные двушки продаются в Оболонском (72 500 $), Днепровском (68 000 $), Святошинском (60 500 $) и Деснянском (53 900 $) районах Киева.

Цена 2-комнатной квартиры на вторичке в разных районах Киева

Квартиры с ремонтом также стоят дороже, чем без него. За "голые" стены можно отдать на 4-30 тысяч $ меньше.

Этот вариант идеально подойдет тем, что не хочет переплачивать за ремонт и все любит сделать "под себя".

Сравнение цен с ремонтом и без

Средняя цена 3-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы в ноябре 2024 составляет 135 тысяч долларов США.

Цена на такое жилище за последние полгода никак не изменилась и продолжает удивлять своей стабильностью.

Средняя цена трехкомнатной квартиры на вторичке

Наиболее дорогое трехкомнатное жилье на вторичке продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

К примеру, 3-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в ноябре 2024 года в 303 000 $. В Шевченковском районе трехкомнатная квартира стоит — 189 тысяч $, а в Голосеевском — 150 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" трехкомнатные квартиры продаются в Днепровском (99 000 $), Святошинском (86 000 $) и Деснянском (67 400 $) районах Киева.

Цена 3-комнатной квартиры на вторичке в разных районах Киева

В Киеве 3-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 20 — 60 тысяч $ дороже, чем без него.

Выбирая жилище без ремонта можно прилично сэкономить.

Сравнение цен с ремонтом и без

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