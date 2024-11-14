Нардепа Верховной Рады приговорили к восьми годам тюрьмы: что известно

Суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП и признал нардепа виновным

Беглый нардеп Андрей Одарченко заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за подкуп главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там отметили, что суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, и признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"14 ноября 2024 года ВАКС объявил обвинительный приговор народному депутату Украины IX созыва, разоблаченного на предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Согласно вынесенному приговору, нардеп получил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Фото: САП

Предыстория

Одарченко обвиняют в попытке подкупа в 2023 году тогдашнего председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема биткоинами. В обмен на это он хотел получить содействие в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета.

18 сентября 2024 года Одарченко не явился на судебное заседание.

О причинах неявки суду не сообщали. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отметили отсутствие связи с ним.

19 сентября 2024 г. ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск указанного народного депутата.

После оглашения в розыск суд постановил определение об осуществлении специального судебного производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года стало известно, что бывший "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежища. Из-за этого Высший антикоррупционный суд передал его залог в распоряжение государства.