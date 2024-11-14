Россияне "потеряли" две авиабомбы на своей территории: где они упали (фото)

На этот раз обошлось без пострадавших

Россияне продолжают бомбить собственные территории, "теряя" над ними авиабомбы, которыми они атакуют Украину. За последние несколько дней на Белгородскую область таким образом упало еще несколько ФАБов.

Об этом сообщает российское издание ASTRA. По его данным, инцидент произошел 13 ноября недалеко от села Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе. Там с российского самолета "нештатно сошла" авиабомба ФАБ-250. На этот раз обошлось без пострадавших.

Еще одну воронку, предположительно, от ФАБа, нашли в около села Шеино Корочанского района. Ее обнаружили в 3 километрах от жилых домов.

Стоит напомнить, что это уже далеко не первые случаи. Так, например, всего за день до этого, 10 ноября, россияне уронили 500-килограмовую бомбу на временно оккупированную Луганскую область. Она упала прямо около жилого дома.

В целом счет таких инцидентов уже идет на десятки. Только за весну 2024 года аналитики насчитали более 80 случаев с "потерей" бомб российской армией.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 мая россияне "упустили" авиабомбу прямо на Белгород.