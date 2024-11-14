Росіяни "загубили" дві авіабомби на своїй території: де вони впали (фото)

На цей раз обійшлося без постраждалих

Росіяни продовжують бомбардувати власні території, "гублячи" над ними авіабомби, якими вони атакують Україну. За останні кілька днів на Бєлгородську область таким чином упало ще кілька ФАБів.

Про це повідомляє видання ASTRA. За його даними, інцидент стався 13 листопада неподалік села Новобудівка-Перша у Грайворонському міському окрузі. Там із російського літака "нештатно зійшла" авіабомба ФАБ-250. На цей раз обійшлося без постраждалих.

Ще одну вирву, ймовірно, від ФАБу, знайшли біля села Шеїно Корочанського району. Її виявили за 3 кілометри від житлових будинків.

Це вже далеко не перші випадки. Так, наприклад, за декілька днів до цього, 10 листопада, росіяни впустили 500-кілограмову бомбу на тимчасово окуповану Луганську область. Вона впала прямо біля житлового будинку.

Загалом рахунок таких інцидентів уже йде на десятки. Тільки за весну 2024 року аналітики нарахували понад 80 випадків з "загубленими" авіабомбами РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4 травня росіяни "упустили" авіабомбу прямо на Бєлгород.