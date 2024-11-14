Повышения не будет? Прогнозы экспертов насчет тарифов на свет назвали неадекватными

Расчет цены для населения производится ежегодно

Предположения экспертов относительно повышения тарифов на электроэнергию, которые публикуются в СМИ, выглядят неадекватными. Такие прогнозы приводят к негативным последствиям.

Об этом заявила бывшая член НКРЭКУ Ольга Бабий, пишут Новости.LIVE. Она пояснила, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей формируется на основе рыночной цены.

По словам Бабий, компании "Укрэнергоатом" и "Укргидроэнерго" компенсируют часть этой цены, которая не покрывается населением. Это они делают за счет собственных доходов.

"Расчет цены электрической энергии для населения происходит ежегодно и утверждается Кабинетом министров. Все предположения экспертов и специалистов, которые мы слышим, мне кажется, не являются адекватными", — подчеркнула она.

Бабий объяснила, что ни один из этих специалистов не имеет доступа к информации о финансовых возможностях компаний, компенсирующих разницу тарифов для населения. В частности, достаточно ли у них средств для покрытия разницы.

Она подчеркнула, что такое прогнозирование направлено на получение хайпа. По мнению Бабий, это приводит к негативным последствиям, поскольку многие эксперты, не осознавая влияния своих слов на общество, создают сенсационные новости для повышения собственной узнаваемости.

Напомним, глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозировал, что с 1 июня 2025 года следует ожидать цены электроэнергии по 6-7 гривен за кВтч. Действующий тариф на электричество в Украине составляет 4,32 грн/кВт·ч

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 января 2025 года чуть больше чем на четверть – до 665,26 грн/МВт-ч – возрастет тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии. Соответствующее решение 13 ноября приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).