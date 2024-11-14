"Може бути підтримка". У Зеленського прокоментували скандальні кадрові рішення Трампа

Багато залежить від дій України

Обраний президент США Дональд Трамп формує свою команду з огляду на інтереси своєї країни. Україна все одно буде працювати з новою адміністрацією.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна. За його словами, Трамп "формує команду для американців з американців".

Подоляк зазначив, що заяви, які роблять у політичному процесі, та заяви, які роблять на тій чи іншій посаді, це дві різні речі. Водночас він наголосив, що при цьому ключовим суб'єктом залишається сам Трамп.

Подоляк вважає, що Україні необхідно наполегливо продовжувати контакт представниками нової адміністрації Трампа. Зокрема з тими людьми, які "дивляться інакше" на певні проблеми.

"Наше з вами завдання — це чітко пояснювати свою суб'єктність… Чи це буде важко? Так. Чи буде якийсь опір? Можливо. А може бути підтримка, якщо ми правильно розставимо акценти", — сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, Трамп продовжує підшукувати кандидатів на ключові посади і деякі його рішення викликають нерозуміння навіть серед його прихильників. Одними з найспірніших кандидатур є Тулсі Габбард, яка претендує на посаду директора національної розвідки, та Метт Гетц, який може стати генеральним прокурором США.