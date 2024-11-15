Могут ли мобилизовать мужчин с ВИЧ или туберкулезом

Все подробности объяснили в Минобороны

Во время мобилизации и военного положения мужчины, которые уже стоят на военном учете, могут быть исключены из него или получить отсрочку от призыва из-за состояния здоровья.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил в эфире марафона "Единые новости", могут ли мобилизовать человека с психическим заболеванием, ВИЧ и туберкулезом.

Он объясняет, что каждый случай индивидуальный и нужно отталкиваться от того, что основной критерий для военной службы является функциональность человека. Это зависит от стадии болезни, например если лицо является бессимптомным носителем ВИЧ или имеет стабильную болезнь, то оно пригоден для мобилизации.

"Это означает, что каждый случай оценивается отдельно, в зависимости от состояния здоровья, специфики заболевания. Вы сказали о ВИЧ. Например, для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи", — сообщил Лазуткин.

Однако есть другие случаи, в частности, лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны для службы только в тыловых частях, когда нет необходимости выполнять боевые задания. При этом люди, у которых ВИЧ привел к иммунной декомпенсации, непригодны к службе и подлежат исключению из военного учета.

Лазуткин также добавляет, что для людей с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии отбора. К военной службе непригодны (исключены из учета) люди, имеющие активный туберкулез, по крайней мере легких, с выделениями микробактерий или наличием распада легочной ткани.

Если ВВК определит лиц, пригодных к службе, хотя это не позволяет их состояние здоровья, то это считается нарушением приказа Минобороны №402. Ответственность за неправильные выводы лежит на врачах ВВК.

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