В сердце Киева трогательно вспомнили пленных художников и журналистов Украины (фото)

История акции началась в конце 1980-х годов

В пятницу, 15 ноября, в Киеве провели акцию "Пустые стулья". Мероприятие устроили в поддержку заключенных, пленных и пропавших без вести журналистов и художников.

Побывал там и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Фоторепортаж с места событий далее в новости.

История акции началась в конце 1980-х годов, по инициативе Международного ПЭН. Весь мир стал отмечать День заключённого писателя, или День пустых стульев (Empty Chair Day). Пустые стулья на правозащитных акциях в этот день стали символом авторов, которые не могут быть с нами из-за тюрьмы, преследования, исчезновения или убийства.

В Украине акцию начали организовывать в 2018 году. Украинский ПЕН совместно с Центром гражданских свобод устраивает в этот день правозащитное мероприятие, чтобы напомнить украинцам и миру о писателях, художниках и всех украинцах, которые не могут быть в этот день с нами из-за российской агрессии.

В этом году во время акции на Софийской площади в Киеве родные, близкие и коллеги расскажут истории пропавших без вести и заключенных и пленных украинских авторов, художников и правозащитников.

По данным Института массовой информации, сегодня в заключении находятся по меньшей мере 30 гражданских украинских медийщиков и два журналиста-комбатанта. Правозащитные организации до сих пор получают сообщения о преследовании журналистов на оккупированных территориях и их заключении.

По данным Центра гражданских свобод, более 7000 незаконно заключенных гражданских ныне содержатся в России на временно оккупированных территориях, хотя настоящая цифра может быть в разы больше. В то же время в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах по состоянию на конец сентября 2024 года есть данные о 55 тысячах человек.

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