Искренний и улыбчивый: освобожденный из российского плена боец "Азова" пришел на акцию в Киеве (фото, видео)

Корреспондент "Телеграфа" показал кадры

В воскресенье, 13 октября, в Киеве в центре города проходит акция поддержки украинских военнопленных. Одним из участников митинга является военный, недавно вернувшийся из российского плена. Речь идет о защитнике Анатолии Михееве с позывным "Арн", его удалось обменять в сентябре 2024 года.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на акции за освобождение из плена украинских военных в Киеве и увидел там одного из уже освобожденных украинцев.

Боец с позывным "Арном" выглядел улыбающимся. Он поблагодарил каждого, кто присоединяется к таким мерам.

Воин подчеркнул, что это очень важно для семей пленных защитников, так они чувствуют психологическую поддержку.

"Им необходима психологическая помощь и я благодарю тебя, что ты здесь. Они видят, что стоят здесь не одни, а очень многие — они чувствуют эту поддержку", — сказал он мальчику на митинге.

На кадрах, опубликованных корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым, заметно, что парень подходил к участникам митинга и общался с ними. "Арн" занимал людей, которые присоединились к акции.

Стоит добавить, что в конце сентября новостями шла информация, что военный бригады Азов уже посещал акцию в поддержку пленных. Видели его на митинге и в начале октября.

Сам Михеев был офицером полка "Азов". Во время обмена он сообщил журналистам, что все пленные до последнего момента не знали, что сегодня они будут освобождены.

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