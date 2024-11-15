В серці Києва зворушливо згадали полонених митців та журналістів України (фото)

Історія акції почалася наприкінці 1980-х років

У п’ятницю, 15 листопада, у Києві провели акцію "Порожні стільці". Захід влаштували на підтримку ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців.

Побував там і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Фоторепортаж з місця подій далі у новині.

Історія акції почалася наприкінці 1980-х років, за ініціативою Міжнародного ПЕН. Весь світ почав відзначати День ув’язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня стали символом авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство.

В Україні акцію почали організовувати у 2018 році. Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод влаштовує цього дня правозахисний захід, щоб нагадати українцям і світу про письменників, митців і всіх українців, які не можуть бути цього дня з нами через російську агресію.

Цьогоріч, під час акції на Софійській площі у Києві рідні, близькі та колеги розкажуть історії зниклих безвісти та ув’язнених і полонених українських авторів, митців та правозахисників.

За даними Інституту масової інформації, сьогодні в ув’язненні перебувають щонайменше 30 цивільних українських медійників та два журналісти-комбатанти. Проте правозахисні організації досі отримують повідомлення про переслідування журналістів на окупованих територіях та їх увʼязнення.

За даними Центру громадянських свобод, понад 7000 незаконно ув'язнених цивільних нині утримуються в росії на тимчасово окупованих територіях, хоча справжня цифра може бути в рази більша. Водночас в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на кінець вересня 2024 року є дані про 55 тисяч людей.

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