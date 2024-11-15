В Украину идет новая волна потепления: где будет теплее всего в выходные

Ночная температура будет колебаться в пределах нуля

После значительного похолодания и мокрого снега, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха. В выходные в большинстве регионов страны столбики термометров будут показывать плюсовые значения как днем, так и ночью.

Синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду без осадков на всей территории Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 16 ноября

Теплее всего будет в западных областях Украины — во Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях температура воздуха поднимется до +10 градусов. На юге страны дневная температура будет достигать +6…+8 градусов.

Погода на 16 ноября, Укргидрометцентр.

На востоке и севере прогнозируют +3…+7 градусов. Ночью возможны незначительные заморозки до -3.

Погода 17 ноября

Температурные показатели продолжат расти. Теплее всего будет на юге Украины — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается до +11 градусов. В западных областях температура будет держаться на уровне +8…+10 градусов.

Прогноз погоды на 17 ноября, Укргидрометцентр.

В центральных областях — Кировоградской, Черкасской и Полтавской — воздух прогреется до +10 градусов. На востоке и севере страны ожидается +5…+8 градусов. Ночная температура будет колебаться в пределах нуля.

Прогноз для Киева

В столице Украины в эти выходные погодные условия не изменятся. В субботу днем ожидается +5…+7 градусов, ночью возможно понижение температуры до -1. В воскресенье будет теплее — ночью +1…+3 градуса, днем до +9 градусов тепла. Осадков не прогнозируется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где в Украине уже скоро ждать снега. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.