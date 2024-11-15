В Україну йде нова хвиля потепління: де буде найтепліше у вихідні

Нічна температура коливатиметься в межах нуля

Після значного похолодання та мокрого снігу в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря. На вихідних у більшості регіонів країни стовпчики термометрів показуватимуть плюсові значення як удень, так і вночі.

Синоптики прогнозують переважно сонячну погоду без опадів по всій території України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 16 листопада

Найтепліше буде в західних областях України — у Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях температура повітря підніметься до +10 градусів. На півдні країни денна температура сягатиме +6…+8 градусів.

Поогноз погоди на 16 листопада, Укргідрометцентр

На сході та півночі прогнозують +3…+7 градусів. Вночі можливі незначні заморозки до -3.

Погода 17 листопада

Температурні показники продовжать зростати. Найтепліше буде на півдні України — в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується до +11 градусів. У західних областях температура триматиметься на рівні +8…+10 градусів.

Поогноз погоди на 17 листопада, Укргідрометцентр

У центральних областях — Кіровоградській, Черкаській та Полтавській — повітря прогріється до +10 градусів. На сході та півночі країни очікується +5…+8 градусів. Нічна температура коливатиметься в межах нуля.

Прогноз для Києва

У столиці України у ці вихідні погодні умови суттєво не зміняться. У суботу вдень очікується +5…+7 градусів, вночі можливе зниження температури до -1. У неділю буде тепліше — вночі +1…+3 градуси, вдень до +9 градусів тепла. Опадів не прогнозується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де в Україні уже скоро чекати снігу. Про це розповіли в Укргідрометцентрі.