Без заморозков, но с дождями: какой будет погода в Киеве на следующей неделе

Жителям и гостям столицы не стоит забывать про зонтики

В Киеве на следующей неделе ожидается классическая осенняя погода, с температурой воздуха до +8 °С в дневное время. Несколько дней подряд будут идти дожди, но заморозков не предвидится.

Ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщается на профильных ресурсах.

В первой половине следующей недели погодные условия будут формироваться под влиянием малоподвижного антициклона, поэтому существенных осадков не предвидится.

С четверга атмосферное давление начнёт заметно снижаться, активизируются атмосферные фронтальные разделы с юга и северо-запада. Они принесут в столицу дожди.

Прогноз погоды в Киеве на 11-17 ноября

В понедельник, 11 ноября, погоду будет определять обширный и малоподвижный антициклон. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днём +2…+8 °С.

Во вторник, 12 ноября, сохранится погода без осадков. Ночью и утром вероятен туман. Ветер преимущественно восточной четверти, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +2 °С, днём +2…+6 °С.

В среду, 13 ноября, пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +2°С, днём +2…+3 °С.

В четверг, 14 ноября, ожидаются дожди.Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +2 °С, днём +3…+4°С.

В пятницу, 15 ноября, пасмурно и без осадков. Ветер ожидается преимущественно западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днём +3…+5 °С.

В субботу, 16 ноября, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2 °С, днём +1…+8°С.

В воскресенье, 17 ноября, будет ясная, солнечная погода. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +2 °С, днём +3…+7°С.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Киеве ожидаются морозы. Хотя сейчас даже ночная температура воздуха в Киеве держится выше нулевой отметки, до конца месяца в столице ожидаются "минусы".