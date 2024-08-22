Наказали? Из бывшей "ОПЗЖ" исключили нардепа после голосования за запрет РПЦ, о ком речь

Нардеп объяснил свою позицию

Депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", основанная выходцами из "ОПЗЖ", исключила из своего состава нардепа Юрия Загороднего. Он был единственным среди всех своих однопартийцев, кто поддержал закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ (в народе этот документ еще называют "о запрете УПЦ МП").

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, исключение Загороднего из партии произошло сегодня, 22 августа. Утверждается, что такое решение было принято именно из-за его позиции по голосованию за закон.

При этом, как говорит Загордоний, о своем исключении он сам узнал только из социальных сетей.

Нардеп объяснил свое голосование за запрет РПЦ следующим образом:

"Это не о вере, а о национальной безопасности", — передает Гончаренко слова Загороднего.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро в Украине могут ликвидировать УПЦ МП.