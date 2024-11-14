Подозрение в госизмене получил действующий нардеп: сколько ему светит (фото)

Сотрудничать с враждебной страной он начал еще до войны

В четверг, 14 ноября, действующий нардеп уведомлен о подозрении в госизмене. Официально его имя не называют, но советник ОП Сергей Лещенко говорит, что речь идет о нардепе Евгении Шевченко.

Он причинял вред обороноспособности и информационной безопасности Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследования (ГБР).

"Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения Российской федерации с территории республики Беларусь", — сообщает ДБР.

По данным следствия, Шевченко неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнес-политических структур и даже с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Он по протекции Лукашенко и его близкие родственники вели активный бизнес с представителями Беларуси, в частности, на рынке электроэнергии и минудобрений. Эти товары они завозили в Украину через Европу и продавали выше рыночной цены. Но в Белоруссии они их получали по заниженным ценам.

ДБР установило, что это позволило депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли. Однако в Украину Шевченко смог перевести всего 500 тысяч евро. Остальные деньги "зависли" из-за блокирования сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков.

На сумму полученной прибыли нардеп приобрел и оформил на родственников три элитных автомобиля.

Евгению Шевченко объявили подозрение в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Шевченко набросился на известных волонтеров из-за сбежавшего депутата Артема Дмитрука.