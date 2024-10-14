Курская операция под угрозой: что Украина рискует потерять кроме территории

Украинское наступление в Курской области имело две главные цели

Наступление россиян в Курской области угрожает Украине не только потерей захваченных летом территорий. Продвижение армии РФ может разрушить планы украинского командования и ослабить позиции Киева на предстоящих переговорах.

Аналитики сообщают, что россияне уже отбили несколько деревень на западном фланге украинского выступления. The New York Times пишет, что это ставит под вопрос успех операции ВСУ в регионе и уменьшает ценность захваченных земель как средства давления на Москву.

Украина все еще содержит около 780 кв. км русской территории в Курской области. Однако эта площадь уменьшилась примерно на 100 кв. км по сравнению с началом августа. Эксперты BlackBird Group отмечают, что российские подразделения "смогли продвинуться относительно далеко в украинский тыл, что повлекло за собой проблемы и потери для Украины".

Российская территория под контролем ВСУ по состоянию на 1 сентября, по данным DeepState

Российская территория под контролем ВСУ по состоянию на 13 октября, по данным DeepState

Украинское наступление в Курской области имело две главные цели: заставить Кремль перебросить войска из других участков фронта и создать плацдарм для будущих переговоров. Однако первая цель пока не достигнута – Россия привлекла резервы из глубины страны, не ослабляя других направлений.

Аналитики предполагают, что российское командование пытается вытеснить украинцев до наступления осенне-зимней погоды. Институт изучения войны (ISW) указывает на "окно возможностей" для россиян перед тем, как осеннее бездорожье усложнит передвижение бронетехники.

Украина хранит молчание по ситуации в Курской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко лишь отметил, что "бои интенсивны, а ситуация постоянно меняется". Издание, ссылаясь на экспертов, указывает на отсутствие мощных украинских укреплений, что усложняет оборону в регионе.

Президент Владимир Зеленский ранее называл Курское наступление одним из "этапов завершения войны". Однако каждый российский успех в регионе снижает ценность этого козыря в потенциальных переговорах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Сырский назвал количество войск, которые РФ перебросило в Курскую область. Он рассказал, как это повлияло на фронт.