Стало известно, сколько ракет имеет в распоряжении Россия (видео)

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Территорию Украины практически ежедневно обстреливают россияне и при этом они не жалеют ракет. В последнее время наблюдается пугающая тенденция — противник совершает не только массовые атаки по всей территории Украины, но и наносит локальные "точечные" удары.

Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии "РБК-Украина". По его словам РФ производит в месяц около 50 баллистических ракет и у них есть достаточно большие запасы.

"Они довели производство баллистических ракет — "Искандер", "Кинжал" в целом до 40-50 ракет в месяц. Эта информация по состоянию на 18 июля. Возьмем часть июля, август, сентябрь, октябрь, и ноября, это 150 ракет. Ну, до 300-350 ракет максимально они имеют", — заявил эксперт.

Одновременно "выпускать" все имеющиеся на складах ракеты россияне не будут, но это не уменьшает опасности. По словам Романенко, систем ПВО в Украине критически не хватает и поэтому отражать атаки россиян становится все сложнее.

"Вспомните, например, удары последних месяцев, когда они наносились по Киеву, а по всей Украине только отдельно запускались дроны или ракеты. Или вот сейчас удар по Одессе. Это в целом достаточно опасно", — отметил Романенко.

По мнению эксперта, одновременно по территории Украины РФ способно выпускать достаточно большое количество ракет. Точное их число подсчитать очень сложно, так как понять темны производства оружия такого типа невозможно.

"Ту-95… Эскадрилью они способны поднять — это 9 самолетов. Если они возьмут по 4 ракеты Х-101, то это одномоментно 36 ракет. Плюс МиГи, плюс баллистика. Это российские возможности по максимуму", — подчеркнул аналитик.

Напомним, что Иран ранее уже поставлял России беспилотники "Шахед". Кроме того, на территории РФ строится завод по производству этих дронов. Подоляк подчеркивает, что Иран осознает последствия своих действий, но продолжает сотрудничество с Россией, несмотря на международное давление.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США рассказали, как ответят на передачу России иранских ракет. Они готовы принять "серьезные меры".