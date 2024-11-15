Стало відомо, скільки ракет має у власному розпорядженні Росія (відео)

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Територію України практично щодня обстрілюють росіяни, і вони для цього не шкодують ракет. Останнім часом спостерігається лякаюча тенденція — супротивник наносить не лише масові атаки по всій території України, а й завдає локальних "точкових" ударів.

Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі "РБК-Україна". За його словами, РФ виробляє на місяць близько 50 балістичних ракет і у них є досить великі запаси.

"Вони довели виробництво балістичних ракет — "Іскандер", "Кинжал" загалом до 40-50 ракет на місяць. Ця інформація станом на 18 липня. Візьмемо частину липня, серпень, вересень, жовтень, та листопада, це 150 ракет. Ну, До 300-350 ракет максимально вони мають", — заявив експерт.

Одночасно випускати всі ракети, що є у них на складах, росіяни не будуть, але це не зменшує небезпеки. За словами Романенка, систем ППО в Україні критично не вистачає і тому відбивати атаки росіян стає дедалі складніше.

"Згадайте, наприклад, удари останніх місяців, коли вони завдавалися Києву, а по всій Україні тільки окремо запускалися дрони або ракети. Або ось зараз удар по Одесі. Це в цілому досить небезпечно", — зазначив Романенко.

На думку експерта, одночасно територією України РФ здатне випускати досить велику кількість ракет. Точне їхнє число підрахувати дуже складно, оскільки зрозуміти темні виробництва зброї такого типу неможливо.

"Ту-95… Ескадрилью вони здатні підняти — це 9 літаків. Якщо вони візьмуть по 4 ракети Х-101, то це миттєво 36 ракет. Плюс МіГі плюс балістика. Це російські можливості по максимуму", — підкреслив аналітик.

Нагадаємо, що Іран раніше вже постачав Росії безпілотники "Шахед". Крім того, на території РФ будується завод із виробництва цих дронів. Подоляк наголошує, що Іран усвідомлює наслідки своїх дій, але продовжує співпрацю з Росією, незважаючи на міжнародний тиск.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в США розповіли, як дадуть відповідь на передачу Росії іранських ракет. Вони готові вжити "серйозних заходів".