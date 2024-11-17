У Карпатах мандрівники побачили атаку на Україну прямо з гори (відео)

Його бачили в різних частинах регіону

Вночі та вранці 17 листопада росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, вибухи пролунали й в західних областях України.

Так момент вибуху ракети помітили туристи, які мандрували Карпатами. На оприлюдненому відео можна побачити, як вдалині над горами підіймається стовп диму.

Наразі невідомо, чи це було влучання, чи просто впали уламки збитої ракети.

Крім того, у мережі з'явилося відео з Яремче Івано-Франківської області, на якому зафіксовано вибух. У місцевих Телеграм-каналах пишуть, що нібито ракета вибухнула між Яремче та Буковелем.

Також повідомляється, що це перший випадок, коли росіяни вдарили ракетою у курортну зону в Карпатах. Водночас офіційної інформації з цього приводу немає.

Яремче на мапі

Нагадаємо, вночі і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.