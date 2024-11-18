Коли і на скільки вимикатимуть світло взимку в Україні: експерт стривожив прогнозом

Це змагання російських ракет із нашою здатністю відновлювати енергетику

Відключень світла цієї зими в Україні при похолоданні не уникнути. Графіки, швидше за все, вводитимуть навіть якщо не буде ударів по енергосистемі.

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, як мінімум одна черга відключень цієї зими вводиться все ж таки буде.

"Якщо дійсно буде -10 -12 градусів цієї зими, а є такий прогноз, то можна говорити, що як мінімум одна черга відключень, швидше за все, вводитиметься. Це змагання російських ракет з нашою здатністю відновлювати енергетику. Прямо зараз прогноз точний зробити складно, але я думаю, що як мінімум одна черга за умови похолодання до -12 нам точно буде потрібно", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що графіки відключення світла, які ввели в Україні після масованого обстрілу РФ, найімовірніше, вводитимуться до кінця тижня, а може навіть і довше. При цьому для відновлення енергосистеми знадобиться 3-4 дні.