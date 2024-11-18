В Украине масштабировали серийное производство ракет "Нептун": что о них известно

Кроме того, по словам главы Минобороны, увеличилась их дальнобойность

В Украине нарастили серийное производство крылатых ракет "Нептун", которые уничтожили российский флагманский крейсер "Москва".

Также они получили возможность бить на большие расстояния. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Facebook.

"Уже произведены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на больших расстояниях", – говорится в публикации.

Также глава Минобороны напомнил о легендарной ликвидации российского флагманского крейсера "Москва" именно с помощью этих ракет.

"13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения", – написал он.

Что известно о ракетах "Нептун"

Что касается технических характеристик, то ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет калибр 420 мм, а ее дальнобойность достигает 300 км. Имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах (несколько метров над уровнем моря), а также может маневрировать во время полета. Масса боевой части ракеты составляет 150 кг, а вес с ускорителем – 870 кг.

Ракету можно использовать с трех платформ: корабельного, наземного и воздушного базирования. В 2019 году изготовлен наземный комплекс – РК-360МЦ, в состав которого входят несколько машин: командный пункт, пусковая установка, транспортно-заряжающая машина. Как корабельную платформу для ракет сначала рассматривали катера типа "Лань", но с 2018 года стали использовать катера типа "Веспа".

Р-360 "Нептун" разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010-2020 годах. В 2023 году создан вариант для ударов по наземным целям.

В 2020 году береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетой Р-360 принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Кроме упомянутого выше уничтожения крейсера "Москва", по одной из версий, в августе 2023 года ракета впервые была применена для удара по наземной цели для поражения комплекса С-400 на полуострове Тарханкут в оккупированном Крыму.

Также военные аналитики считают, что ракеты "Нептун" могла быть использованы для поражения складов россиян с боеприпасами в селе Глубокое под Мариуполем в сентябре текущего года, а также неоднократно прилетали в порт "Кавказ".