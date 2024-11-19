Настоящая зима в Украине. Какие области уже засыпает снегом (фото, видео)

На этой неделе ожидается значительное похолодание

Снежная погода близится к Украине, и на западе уже начинается настоящая зима. На горе Поп Иван в Карпатах сильный снегопад и мороз до -5 градусов.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья. Утром на горе был сильный туман и наблюдалась облачность.

"Видимость ограничена. Ветер юго-западный 16 м/с, температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.

Также в сети уже появились фото и видео заснеженной горы, на которых видно, что снега выпало много.

К тому же пользователи показали карды снегопада в ночь на 19 ноября на границе Львовской и Закарпатской областей, где дороги из-за осадков почти не видно.

Напомним, что по прогнозу синоптиков на Украину надвигаются снегопады. Уже с 21 ноября станет сильно засыпать западные области, а с 22 ноября — северные и центральные. К концу недели значительно снизится температура, однако устойчивых морозов не будет, поэтому высока вероятность образования слякоти. Из-за снегопада возможно непродолжительное образование снежного покрова высотой 3-8 см.

Южные и восточные области обильные снегопады минуют, но облачность продержится несколько дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда синоптики прогнозируют в Украине дожди и потепление.