Украину накроет метель: какие области засыпет снегом больше всего

Одевайтесь потеплее

Несмотря на непродолжительное потепление, на Украину надвигается настоящая зима уже на следующей неделе. Практически во всех областях прогнозируют снегопады.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Уже с понедельника, 18 ноября, Украину ожидают осадки и похолодание.

Когда Украину накроет снег

На западе страны уже с 18 ноября пойдет мокрый снег и дождь. Днем солнце пригреет до +8 градусов, а ночью до +2 градусов. Другие регионы снег не накроет, но на севере и юге возможен дождь. Температура днем в этих областях не превысит +11 градусов, а ночью +6 градусов.

На востоке Украины синоптики прогнозируют умеренную облачность с температурой до +9 градусов.

Уже в четверг, 21 ноября, почти по всей территории Украины будет снег. Западные области ожидает небольшой снегопад и дождь. Столбики термометра днем опустят до +2, а ночью до 0 градусов. Больше всего снегом засыпет центральные и северные области. Здесь синоптики прогнозируют дождь. А вот воздух прогреется днем до +7 градусов, а ночью – до +2 градусов.

На востоке страны вероятность снега и осадков низкая, но воздух прогреется до +12 градусов. Южным регионам меньше повезло с погодой, ведь синоптики прогнозируют здесь дожди без снега.

Напомним, недавно Украину уже засыпало снегом. В сети опубликовали немало красивых фотографий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Украине.