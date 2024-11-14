В Украине вьюга: Харьков серьезно засыпало снегом, досталось даже Одесчине (видео)

Несмотря на то, что на календаре 14 ноября это не помешало зиме ворваться в регионы нашей страны

В четверг, 14 ноября , снова заснежило регионы Украины. На этот раз осадки выпали в Одесской области, в Киеве и Харькове.

"Телеграф" показывает, как выглядят города страны, ссылаясь на местные телеграмм-каналы.

Подписчики делятся видеокадрами, на которых заметно, что в регионе падает мелкий снег. Речь идет о Савране и Подольске.

Харькову повезло больше всего. Там выпало очень много осадков. Жители города делят кадрами, на которых заметно, что идет снег.

Кроме того, жители региона уже успели сделать яркие и креативные кадры. На одной из фотографий снега сколь много, что украинцы сделали надпись "Харьков" из снега.

У киевлян утро началось также с осадков. В районе Позняков падает снег.

Жители Полтавы показали, как выглядит город после осадков. На кадрах заметно, что автомобили покрыты толстым слоем снега.

Какая погода в Украине 14 ноября

По данным сайта Укргидрометцентра, в Украине сегодня, 14 ноября, будет снежить во многих регионах. При этом дневная температура будет достигать от +2 до +9 градусов тепла. Ознакомиться с картой осадков можно ознакомиться ниже.

Добавим, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о погодных сюрпризах на этой неделе.