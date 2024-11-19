Справжня зима в Україні. Які області вже засипає снігом (фото, відео)
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Цього тижня очікується значне похолодання
Сніжна погода наближається до України і на заході вже починається справжня зима. Так, на горі Піп Іван у Карпатах сильний снігопад та мороз до -5 градусів.
Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття. Зазначається, що зранку на горі був сильний туман та спостерігалась хмарність.
"Видимість обмежена. Вітер південно-західний 16 м/с, температура повітря -5°С", — йдеться у повідомлені.
Також у мережі вже з'явились фото та відео засніженої гори, на яких видно, що снігу випало багатенько.
До того ж користувачі показали карди снігопаду у ніч на 19 листопада на межі Львівської та Закарпатської областей, де дороги через опади майже було не видно.
Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків на Україну насуваються снігопади. Вже з 21 листопада почне сильно засипати західні області, а з 22 листопада — північні та центральні. До кінця тижня значно знизиться температура, проте стійких морозів не буде, тому є висока ймовірність утворення сльоти. Через снігопад можливе нетривале утворення снігового покриву висотою 3-8 см.
Південні та східні області сильні снігопади оминуть, але хмарність протримається кілька днів.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли синоптики прогнозують в Україні дощі та потепління.