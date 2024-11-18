Снега наметет по колено? В каких областях на днях сильнее всего ухудшится погода

Одевайтесь тепло

Несмотря на незначительное потепление, на этой неделе Украину накроет настоящая зимняя погода. Кроме значительных минусов, синоптики прогнозируют и снегопады.

Как отмечает синоптик Виталий Постригань, ухудшение погодных условий будет заметно уже с четверга, 21 ноября.

"С 21 ноября природа запланировала ухудшение погоды, что приведет к усложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Синоптик объясняет, что ухудшение погоды и похолодание охватит всю центральную часть Европы. Однако не все области засыпет сильно снегом, к примеру, в Черкасской области значительного ухудшения погоды не прогнозируют. К тому же в конце недели, когда уже начнет сильный снегопад, длительных морозов не будет, поэтому ожидается слякоть.

"22-23 ноября значительный снег и дождь, порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла, на дорогах гололед. Атмосферное давление резко снизится на 18-20 единиц", — пишет Постригань.

Он отмечает, что из-за снегопада возможно непродолжительное образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В ГСЧС отметили, что в конце недели всю страну, кроме южной части, ожидает образование снежного покрова высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах гололед и налипание мокрого снега.

По данным Укргидрометцентра, будет идти снег в Украине с 21 ноября. В основном осадки коснутся западных, северных и центральных регионов. На востоке и юге будет облачно, но сильный снег или дождь не прогнозируют.

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