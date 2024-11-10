Два сына от первой жены и две внебрачные дочери: как выглядят дети Михаила Саакашвили (фото)

Сейчас Саакашвили находится под стражей в грузинской больнице

Личная жизнь бывшего президента Грузии и украинского политика Михаила Саакашвили часто вызывала повышенный интерес. Оказывается, у заключенного политического деятеля есть четверо детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят наследники Михаила Саакашвили и что о них известно. Мы узнали некоторые факты.

Что известно о личной жизни Михаила Саакашвили

В 1993 году грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили в Страсбурге встретил Сандру Рулофс, родом из Нидерландов. У пары начались романтические отношения, которые переросли в брак.

Жена Саакашвили была сотрудницей Красного Креста и побывала в составе гуманитарной группы в Кутаиси. Для экс-президента Грузии она стала настоящей опорой и хорошим советчиком, поскольку помогала ему в ходе избирательной кампании. Также Сандра основала Фонд Сохо — неправительственной благотворительной организации, оказывающей помощь детям, беженцам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям.

Жена Михаила Саакашвили

Как выглядят дети Михаила Саакашвили

Женщина родила Саакашвили двух сыновей: Эдуарда (1995 года рождения) и Николаза (2005 года рождения). На своей странице в Facebook она показала, как подросли их с Михаилом дети.

По словам женщины, в этом году Николоз окончил школу в Тбилиси. Его крестным отцом является, к слову, экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Николоз Саакашвили

А старший сын Эдуард получил степень магистра по искусственному интеллекту Утрехтского университета в Нидерландах. В прошлом году Эдуард в одном из интервью заявлял, что переживает за здоровье отца, поскольку оно ухудшается и рассказал об обвинениях, которые ему предъявили.

Эдуард Саакашвили - страший сын Михаила

В октябре 2021 года стало известно, что грузинский политик состоит в романтических отношениях с народным депутатом Украины Елизаветой Ясько. Его официальная жена Сандра заявила, что ничего не знала о романе мужа с украинкой. Но в СМИ не было сообщений о том, что пара развелась.

В прошлом году Саакашвили написал письмо главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, в котором рассказал о своем отношении к Украине. Заключенный политик заявил, что наша страна является для него частью жизни и его борьбы. Саакашвили заявил, что у него в Украине есть маленькая дочь Жасмин, которую он еще не имел возможности увидеть и подержать на руках. Вероятно, дочь ему родила Елизавета Ясько, объявившая в июне 2023 года, что стала мамой. Фотографий девочки в открытом доступе нет.

Михаил Саакашвили вместе с Елизаветой Ясько

Также год назад стало известно, что у бывшего президента Грузии есть еще одна внебрачная дочь Элис-Мария от грузинской певицы Софо Нижарадзе. Девушка в 2010 году представляла Грузию на конкурсе "Евровидение" в Норвегии.

Внебрачная дочь Михаила Саакашвиили

Дочь Саакашвили родила грузинская певица Софо Нижарадзе

"Телеграф" писал ранее, сколько детей у Савика Шустера и что о них известно. Телеведущий был женат на итальянке, и около 16 лет прожил в гражданском браке с россиянкой Ольгой Невской.