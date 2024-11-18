Зеленский скоро представит План стойкости в Раде. СМИ раскрыло ключевые пункты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Его пункты затрагивают не только энергетику и оружие
Уже в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский представит План внутренней стойкости в Верховной Раде. Он имеет несколько ключевых пунктов, среди которых фронт, единство, оружие, энергетика и т.д.
Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на собеседника во фракции "Слуга народа" и в команде президента.
Основные пункты Плана устойчивости Украины:
- Изменение подходов к мобилизации и рекрутингу;
- Разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения;
- Защита энергообъектов и энергосистем;
- Современная политика по оружию в гражданском обращении;
- Создание Министерства объединения украинцев;
- Надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.
Отмечается, что выступление Зеленского в Раде запланировано на вторник, 19 ноября. Во время него он озвучит суть этих пунктов и пути их реализации.
Известно, что в Плане стойкости Украины речь идет о фронте, единстве, оружии, энергетике, финансах, безопасности, человеческом капитале, общинах, культурном суверенитете и политике героев.
Напомним, недавно Зеленский раскрыл детали о еще одном из пунктов Плана стойкости.
Ранее "Телеграф" рассказывал о пунктах Плана победы, которые заинтересуют будущего президента США Дональда Трампа.