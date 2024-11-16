Зеленский раскрыл детали про еще один из пунктов Плана стойкости

Он тесно взаимосвязан с Планом победы

В субботу, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана стойкости. В нем говорится о политике в отношении героев.

Об этом сообщил Зеленский. По его словам, 16 ноября состоялось широкое совещание, на котором присутствовало не только Министерство ветеранов, но и разные чиновники.

Было обсуждено много аспектов и вопросов, они касались политики в отношении украинских воинов.

"Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов", — рассказал Зеленский.

По словам Зеленского, это лишь один из многих аспектов, который включает внутренний План стойкости Украины. Он тесно взаимосвязан с Планом победы, который получили партнеры. И именно за их поддержке он может быть реализован.

"Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров", — добавил президент.

Напомним, что недавно Зеленский назвал условия переговоров с будущим президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины жестко отреагировал на телефон разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.