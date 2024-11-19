В Одесі люди перекрили дорогу через відсутність світла (відео)

Люди вийшли на вулиці міста через проблеми з відсутністю світла

В Одесі після масованої атаки 17 листопада залишається складна ситуація з електрозабезпеченням. У місті діють екстрені відключення світла, багато людей вийшли на вулиці.

Відповідні відео з’явилися в одеських Telegram-пабліках. Повідомляється, що люди перекрили дорогу на розі вулиці Тополєва. Дана вулиця розташована неподалік району Аркадія.

Також, за даними місцевих Telegram-пабліків, у деяких будинках світла не було по 2,5 години. А комусь світло давали лише на 3 години.

Тим часом на розі вулиць Святослава Ріхтера та Михайленко світла теж немає. Про це повідомляє місцеве видання "Думська". Водіїв просять бути обережними на дорогах.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, російські війська завдали комбінованого удару по території України. Вибухи лунали у кількох областях, зокрема Одеській. Внаслідок атаки у кількох регіонах виникли перебої з електропостачанням.

У понеділок, 18 листопада, росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою. Внаслідок атаки є руйнування, загинули та постраждали люди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як діятимуть графіки відключень світла в Україні 20 листопада.