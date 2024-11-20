В Одесской области мужчина наловил рыбы на 18 миллионов: что ему грозит (видео)

Подозреваемому грозит штраф

В Одесской области браконьер нанес ущерб рыбным запасам на миллионы гривен. Он сетями нелегально выловил сотни рыб.

Об этом сообщает Госэкоинспекция. По её информации, 19 ноября на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" был задержан нарушитель, который из озера Алибей ловил рыбу без разрешения. Как оказалось, с помощью сетей мужчина выловил 420 особей камбалы глоса.

Эксперты подсчитали, что таким образом нарушитель нанес рыбным запасам Украины ущерб на сумму 18 млн 336 тис 587 грн. В настоящее время на подозреваемого уже составили админпротокол. Теперь ему грозит штраф от девяти до двадцати четырех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине браконьеры убили двух краснокнижных зубров. Преступники не только забрали мясо животных, но и попытались уничтожить следы злодеяния, пытаясь сжечь останки одной из туш.