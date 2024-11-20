На Одещині чоловік наловив риби на 18 мільйонів: що йому загрожує (відео)

Підозрюваному загрожує штраф

На Одещині браконьєр завдав збитків рибним запасам на мільйони гривень. Він сітками нелегально виловив сотні риб.

Про це повідомляє Держекоінспекція. За її інформацією, 19 листопада на території Національного природного парку "Тузловські лимани" було затримано порушника, який з озера Алібей ловив рибу без дозволу. Як виявилося, за допомогою сіток чоловік виловив 420 особин камбали глосу.

Експерти підрахували, що таким чином порушник завдав рибним запасам України збитків на суму 18 млн 336 тис 587 грн. Наразі на підозрюваного вже склали адмінпротокол. Тепер йому загрожує штраф від дев’яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення та незаконно видобутих природних ресурсів.

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