Браконьерство во время войны: нарушители наносят миллионный ущерб, но массово избегают наказания

В Украине за время полномасштабной войны незаконно убито более 30 тысяч животных

Незаконная охота и рыболовство всегда были проблемной точкой для Украины. Тем не менее, война не остановила охотников, а наоборот, создала благоприятную среду для их незаконной деятельности. "Телеграф" решил разобраться в масштабах проблемы, поэтому обратился к правоохранителям за официальной статистикой.

Как ответили в Государственной экологической инспекции Украины, с момента начала полномасштабной войны с РФ ее территориальные органы зафиксировали более 2300 случаев браконьерства. В том числе 2050 случаев нарушений правил любительского и спортивного рыболовства.

Браконьеры успели незаконно добыть более 30 тысяч животных, это преимущественно водные биоресурсы — креветки, карповые виды рыб и хищники, такие как судак. Среди наиболее уязвимых наземных видов – косули, зайцы и дикие кабаны.

Ущерб от браконьерской деятельности для природы Украины уже сейчас оценивается в миллионы гривен. По состоянию на конец апреля 2024 года, только по официально зафиксированным случаям, сумма ущерба природе превысила 14 миллионов гривен. Однако понятно, что реальные масштабы губительного влияния браконьеров больше и будут иметь последствия в будущем.

Ответ Государственной экологической инспекции Украины на запрос "Телеграфа"

Количество диких животных в Украине и так сократилось из-за войны и разрушения сред обитания. А незаконный массовый отстрел животных и вылов рыбы вполне могут привести к исчезновению отдельных популяций.

Отдельной проблемой остается неэффективность расследования экологических преступлений в военное время. Данные Офиса генерального прокурора свидетельствуют о постоянном росте количества зарегистрированных уголовных производств по статье 249 УКУ в 2022-2024 годах.

В то же время процент раскрытия дел о браконьерстве остается крайне низким. Так, за 2023 год правоохранительные органы зарегистрировали 874 таких дела, среди которых 259 просто закрыли — не доказали состав преступления или не установили личность правонарушителя. Однако есть надежда, что остальные производства будут доведены до логического конца, а виновники получат должное наказание.