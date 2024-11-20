"У нас безумный сосед": Зеленский прокомментировал истерику вокруг нового обстрела россиян

Украинцам не стоит поддаваться панике

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дневную истерику о том, что россияне якобы намерены применить ракету РС-26 "Рубеж". По его словам, украинцам стоит позаботиться о сохранности нервов.

Об этом глава государства сообщил во время традиционного вечернего видеообращения. Он отметил, что на сигналы воздушной тревоги надо реагировать в любом случае.

Он также удивился тому, что панические настроения продолжают легко распространяться среди украинцев, даже несмотря на то, что они уже пережили огромное количество ударов.

"Всегда следует обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед – безумный. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения – все это только России же и помогает", — добавил Зеленский.

Он призвал беречь себя, помогать армии и не давать кому-либо манипулировать эмоциями в своих личных интересах.

Как сообщалось ранее, днем в сети появились слухи о том, что россияне якобы намерены запустить баллистическую ракету из Астраханской области. После этого некоторые telegram-каналы сообщили, что речь идет о ракете РС-26. Эта ракета считается межконтинентальной и способна доставлять ядерный заряд на расстояние до 6000 километров. Стоимость такой оценивают в 80 миллионов долларов, что уже вызывает вопросы о целесообразности ее применения в текущих условиях.